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Mondiali, oggi ottavi Spagna-Portogallo – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Grande attesa a Dallas per il big match dei Mondiali 2026 tra Spagna e Portogallo agli ottavi di finale. Oggi, lunedì 6 luglio, i campioni d’Europa del ct De La Fuente affrontano i lusitani per un posto tra le migliori otto del torneo. Calcio d’inizio alle 21. 

Dove vedere Spagna-Portogallo? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn 

La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Usa e Belgio.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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