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C’è Federer, Paolini si emoziona: “Dovevo restare concentrata”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Jasmine Paolini vola ai quarti di finale di Wimbledon e sorride: “Entrare su questo campo è qualcosa di speciale, non c’è niente di meglio che giocare a tennis in questa atmosfera fantastica, sul Centrale. Sono fortunata”. La tennista azzurra ha parlato così dopo il successo agli ottavi contro Eala, spiegando come la sua giornata sia stata speciale soprattutto per un motivo: “Grazie al mio idolo Federer di essere qua, mi sono detta di stare concentrata e di non pensare che lui fosse qui a vedere la mia partita”.  

 

Dopo aver ringraziato la leggenda Roger Federer, Paolini ha parlato dell’inizio del suo torneo, con un set perso 6-0 contro Montgomery: “Dopo il primo set del primo turno ho detto: ‘Peggio di così non può andare’. Dunque sono rimasta lì, game dopo game. L’erba è una superficie un po’ strana. Magari la puoi odiare, ma quando la conosci bene vuoi continuare a giocarci. Match dopo match ora mi sento meglio, penso di essere sulla strada giusta”. 

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