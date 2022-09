Midtjylland-Lazio: blackout totale

Pessima sfida per la Lazio di Sarri questa sera, che prende cinque gol dal Midtjylland e cancella totalmente la bella prestazione contro il Feyenoord.

trare dentro una linea difensiva del Midtjylland chiusa e ben posizionata. L’obbligo di muoversi molto spesso in un fazzoletto d’erba e qualche errore in fase di uscita fanno si che la Lazio non riesca subito a spaccare la partita in Danimarca.

Alla prima, vera, azione dei Danesi allora, arriva l’1-0 del Midtjylland con un sinistro chirurgico di Paulinho. L’uno-due della squadra di casa poi, con Sory Kaba, taglia le gambe alla Lazio. Tanto spazio per i Danesi, scivola in area Gila, 2-0 Midtjylland. Il risultato alla fine del primo tempo di certo non è fedele al calcio proposto, ma in Europa, qualunque sia l’avversario, gli errori difensivi si pagano. E la Lazio, li ha pagati tutti.

Secondo tempo: Lazio in KO tecnico

Nel secondo tempo poi, il blackout della squadra di Sarri è totale. Difesa molle, gli attaccanti del Midtjylland entrano con estrema facilità e fanno male alla difesa biancoceleste. Prima il fallo di Cataldi in area di rigore (pessima partita per il centrocampista numero trentadue), con il penalty trasformato da Evander. Poi l’accorcio del solito Sergente biancoceleste, complice una brutta papera di Lossl sul tiro da fuori del serbo. Un secondo calcio di rigore con un fallo commesso questa volta da Marusic chiude definitivamente i giochi in Danimarca per la Lazio. Intuisce Provedel, che però non può nulla sul tap-in di Isaksen. 4-1, e Lazio completamente fuori dal campo.

L’indecoroso spettacolo però non finisce qui per i tifosi della Lazio, che vedono la loro squadra prendere addirittura il quinto, con Sviatchenko che sfila alle spalle di Cancellieri e sfrutta l’assist di Evander, eccellente gara per lui questa sera.

La Lazio perde rovinosamente una partita che aveva aperto ad ottime aspettative già alla vigilia, ma che si è rivelata ben più complicata di quanto ci si aspettava. Se il Sarrismo è questo, allora la Lazio è nei guai; se è stato solo un brutto blackout sarà meglio riaccendere la luce il prima possibile. Difficile commentare diversamente la sua gara, dove sbaglia in difesa, è lacunosa a centrocampo, e sterile in avanti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...