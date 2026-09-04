Meloni, la telefonata e il discorso interrotto a Bari: “È mia figlia, scusate…”

(Adnkronos) – “Amore, ti richiamo… E’ mia figlia, scusate…”. Giorgia Meloni, sul palco di Bari per l’evento che celebra la longevità record del governo, deve fermarsi per rispondere al telefono. All’altro capo, la figlia della presidente del Consiglio. “Mi ha fatto 3 telefonate…”. La chiamata è uno dei momenti leggeri dell’evento. Dalla platea, arriva l’apprezzamento di una donna: “Sei bellissima!”. “Sono bella? Grazie, tesoro… Dopo…”, risponde la premier con un gesto ironico che ‘apre’ ad un incontro. C’è anche chi sottolinea i passaggi del discorso e stimola la reazione della presidente del Consiglio: “Che vuoi fare? Il comizio al posto mio?”, dice sorridendo.

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