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Balotelli e la domanda a Vannacci: “Io per lei sono italiano?”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Mario Balotelli ha una domanda per Roberto Vannacci. Oggi, venerdì 4 settembre, l’attaccante dell’Al Ittifaq, club che milita negli Emirati Arabi Uniti, ha dedicato una storia Instagram al fondatore di Futuro Nazionale. 

“Domanda per Roberto Vannacci”, ha scritto Balotelli taggando l’ex generale, “io per lei sono italiano?”. Poi l’ex attaccante, tra le altre, di Inter e Milan ci ha tenuto a una specifica: “Non è assolutamente polemica ma pura sete di opinioni”. 

 

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