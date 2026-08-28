Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Serie A, oggi Milan-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Milan va a caccia di conferme. Oggi, venerdì 28 agosto, i rossoneri ospitano il Venezia a San Siro nella seconda giornata di Serie A. Dopo il successo all’esordio contro il Torino, firmato dalle reti del baby Cisse e Rabiot, per il tecnico Ruben Amorim sarà il debutto casalingo sulla nuova panchina. Dall’altra parte, la squadra di Stroppa dovrà riscattare il ko della prima giornata contro il Lecce. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Milan-Venezia in tv e streaming. 

  

Ecco le probabili formazioni di Milan-Venezia, in campo alle 20:45:  

Milan (3-4-2-1) Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. All. Amorim 

Venezia (3-5-2) Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic, Correia; Adams, Yeboah. All. Stroppa 

 

La sfida tra Milan e Venezia sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Parma-Milan 2-1, Man e Cancellieri stendono il Diavolo

24 Agosto 2024

Sanremo 2024, Geolier: “Deluso? No, ho portato il napoletano al Festival”

11 Febbraio 2024

Roma, crolla controsoffitto ingresso Corte d’Appello – Video

8 Febbraio 2024

Milano-Cortina, bronzo Barp-Pellegrino nella team sprint di fondo

18 Febbraio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno