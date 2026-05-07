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Tratta di esseri umani, catturato a Sassari latitante nascosto in un armadio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
1 minuto di lettura

SASSARI (ITALPRESS) – Fine della fuga per una coppia di nazionalità nigeriana, condannata in via definitiva per il reato di tratta di esseri umani. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Sassari hanno arrestato un uomo e una donna, ricercati rispettivamente dal dicembre 2023 e dall’inizio di questo mese.

L’uomo, che deve scontare oltre 19 anni di carcere, è stato scovato dai militari all’interno di un armadio nel tentativo di sfuggire alla cattura. Si nascondeva nell’abitazione della compagna, situata nel centro storico della città, condannata a sua volta a 12 anni di reclusione.

L’inchiesta ha documentato come i due facessero parte di un gruppo criminale che, tra il 2013 e il 2017, gestiva il trasferimento di migranti dalla Nigeria verso la Sardegna. Il viaggio, che attraversava la Libia per approdare a Porto Torres e Sassari, sfruttava la vulnerabilità delle vittime esponendole a gravissimi rischi per la vita. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Sassari – Bancali per espiare le rispettive pene.

– Foto: Ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
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