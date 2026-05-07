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Prototipi di Maserati GranTurismo, GranCabrio e Grecale continuano test su strada

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
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MODENA (ITALPRESS) – Proseguono i test su strada di alcuni prototipi “mascherati” di GranTurismo, GranCabrio e Grecale. I prototipi sono stati fotografati a Modena nei pressi dello storico stabilimento Maserati di Viale Ciro Menotti, vero cuore pulsante della casa del Tridente, dove tutti i modelli della gamma vengono impostati e sviluppati da parte del team di ingegneria di Maserati. “La zona di Modena offre diversi percorsi interessanti (es. strade cittadine, percorsi collinari, strade provinciali e autostrade) particolarmente adatti per testare le vetture, in diverse condizioni di utilizzo, da parte di collaudatori professionisti, al fine di raccogliere dati e informazioni fondamentali che permetteranno l’ottimale messa a punto finale”, spiega Maserati in una nota.

– Foto ufficio stampa Maserati –

(ITALPRESS).

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