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US Open, Sabalenka si lamenta di uno spettatore: “Sta fumando marijuana”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Aryna Sabalenka infastidita da uno spettatore che stava fumando marijuana. Oggi, venerdì 4 settembre, la tennista bielorussa ha battuto l’uzbeka Rakhimova in due set nel terzo turno degli US Open, in una partita caratterizzata anche da un surreale momento di nervosismo. 

Al terzo game del primo set, Sabalenka si è avvicinata alla giudice di sedia per lamentarsi di uno spettatore che stava fumando marijuana, legale nello stato di New York. “Qualcuno sta fumando dell’erba”, ha detto la bielorussa indicando uno spettatore seduto proprio poche file dietro di lei a fondocampo, “ti dispiacerebbe dire qualcosa? L’odore è molto forte lì. 

 

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