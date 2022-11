Marino: Stop al cibo sintetico

‘Stop al cibo sintetico’, è questo il titolo della raccolta firme organizzata dalla Coldiretti per dire NO al cibo prodotto in bioreattori con prodotti chimici. Scopo dell’iniziativa è quello di presentare una proposta di legge da presentare a breve al Governo contro la produzione, l’uso e la commercializzazione di questi prodotti.

Anche il Sindaco di Marino Stefano Cecchi è tra i firmatari, alla presenza del Vicepresidente di Coldiretti Roma Guglielmo Schiaffini. Nel prossimo Consiglio Comunale, si discuterà a tal proposito una delibera proposta dalla maggioranza a sostegno ed adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico.

“La tradizione italiana del buon cibo è conosciuta in tutto il modo proprio per i suoi prodotti genuini d’eccellenza e per la dieta mediterranea che ne consegue – ha tenuto a precisare il Primo cittadino – Anche Marino vanta tradizioni culinarie legate al territorio e alle sue materie prime da cui nascono prodotti come la Ciambella al Mosto celebrata proprio il mese scorso, unica nel suo genere. È inaccettabile anche solo pensare di poter cambiare la nostra alimentazione introducendo prodotti sintetici che non salvaguardano in primis la salute, né tantomeno l’ambiente visto il maggiore consumo d’acqua ed energia ottenendo un risultato anche meno efficiente. La petizione portata avanti dalla Coldiretti è pienamente condivisibile e tra qualche giorno anche il Consiglio comunale verrà chiamato ad interrogarsi su questo importante tema a tutela soprattutto della valorizzazione dei prodotti tipici locali naturali”.

