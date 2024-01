Astrotarocchi 10 gennaio 2024

Astrotarocchi 10 Gennaio 2023



Ariete state cercando di approdare in un porto stabile e sicuro, in questi giorni attenzione a non fidarvi di qualcuno che propone un affare sicuro, di sicuro non c’e’ nulla, quindi occhi aperti, a parte questa possibilita’ la giornata va tranquilla

Toro state lasciando rapidamente un periodo noioso, verso uno decisamente piu’ interessante ,verso molti miglioramenti, personali e non e sopra tutto verso la stabilita’ che desiderate. La giornata e’ tranquilla

Gemelli e’ un momento di passaggio questo, vi state avviando verso la tranquillita’, e un periodo di conquiste personali e non con ottimi successi, quindi queste giornate debbono passare ma poi si apre una nuova fase, la giornata e’ tranquilla

Cancro e’ in arrivo una bella fortuna e con questa bella spinta dovrete fare delle scelte, che sarebbero proprio giuste e arrivano notizie altrettanto buone , la giornata per voi e’ ottima

Leone in questi giorni il fiuto per gli affari e’ elevatissimo, potrebbero capitarvi buone occasioni da valutare prima di fare qualunque scelta, vi state comunque muovendo verso un buon periodo molto positivo, ritorna anche la fortuna. la giornata e’ buona

Vergine arrivano notizie riguardo o una nascita di qualcosa, o l’inizio di un progetto che ora ha tutte le carte in regola per riuscire, la comunicazione e’ decisamente positiva per voi e la giornata anche

Bilancia c’e’ il cambiamento di una situazione in meglio sembra per questioni sentimentali, qualcuno cerchera’ di darvi un consiglio e dovreste ascoltarlo, ci sono degli eventi vicini e dei desideri che possono avverarsi. Non perdete l’occasione e la giornata e’ positiva

Scorpione la fortuna e’ dalla vostra parte, possono esserci guadagni improvvisi, svolte positive in faccende che sembravano in alto mare, insomma la giornata e’ davvero buona per voi

Sagittario siete in attesa di una qualche novita’ arrivano messaggi che richiedono una certa riservatezza , attenzione a non attirare attacchi di altre persone verso di voi, il livello d’invidia e’ altino, ma niente che non si possa tranquillamente evitare, lasciatela scivolare di dosso e andate avanti

Capricorno voi siete tranquilli ma gli avversari meno, voi onesti loro meno, cercate di fare il vostro senza troppo pensare a chi fa cosa, la migliore arma e non calcolare proprio certe situazioni, e’ semplicemente un modo elegante di dire non m’interessa, fai pure quello che vuoi

Acquario in questa giornata vi sentite un po’ imprigionati, niente di grave, e’ solo un giorno che non va, ma passa veloce e gia’ dopodomani si riparte alla grande e con nuove iniziative che andranno a buon fine

Pesci siete un po’ delusi da tanta falsita’, da tanto dire e poco fare e infatti per voi che contano quelli tante parole non servono, voi l’unica strada che potete seguire e’ quella del silenzio e dei fatti e vedrete molte persone allontanarsi, ma per vergogna, non certo perche’ avete torto



Buona giornata 🌞

