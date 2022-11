Roma, Municipio II: in fiamme il magazzino dell’Hotel Parco dei Principi

In data 28 novembre alle ore 8,35 la S.O. ha inviato in via Saverio Mercadante 15, nel quartiere Pinciano a Roma, la squadra di via Genova (1/A) con al seguito il carro auto protettori e il funzionario di guardia ,per incendio magazzino ,presso l’hotel Parco dei Principi. Nessuna persona è rimasta coinvolta ,i soccorritori vvf hanno sedato sul nascere l’incendio ,evitando alle fiamme di propagarsi all’interno del locale, grande circa 60 mq (ubicato al piano meno due), e utilizzato come deposito di generi alimentari.Sul posto 118 e FF.OO.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...