Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Marines si calano con le corde e sequestrano nave iraniana, le immagini

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Comando Centrale degli Stati Uniti, il Centcom, ha condiviso un filmato dove si vedono i Marines calarsi con le corde sulla nave Touska, battente bandiera iraniana, e prendere il controllo dell’imbarcazione. “I Marines statunitensi sono scesi dalla nave d’assalto anfibio USS Tripoli in elicottero e hanno attraversato il Mar Arabico per abbordare e sequestrare la M/V Touska”, si legge sull’account di ‘X’ del Centcom mentre prosegue il blocco navale deciso dal presidente americano Donald Trump. 

 

“I Marines si sono calati con le corde sull’imbarcazione battente bandiera iraniana il 20 aprile, dopo che il cacciatorpediniere lanciamissili USS Spruance aveva disabilitato la propulsione della Touska in seguito alla mancata ottemperanza della nave mercantile ai ripetuti avvertimenti delle forze statunitensi per un periodo di sei ore”, scrive il Centcom su X, descrivendo l’operazione. L’Iran ha promesso ritorsioni. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Tor San Lorenzo, sabato 24 novembre il corteo “Uniti per la sicurezza”

8 Novembre 2018

Il Napoli ribalta il Parma nel recupero, Lukaku in gol

1 Settembre 2024

‘Viva l’Italia antifascista’, il loggionista della Scala: “Pentito? Neanche un po’”

8 Dicembre 2023

Allegri “Nkunku recuperato, Modric in panchina, nostro obiettivo tre la prime 4”

10 Gennaio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno