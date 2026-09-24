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Marcantonio (Consulenti): “Siisl centrale per politiche attive, cambio di passo su mercato”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
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(Adnkronos) – In questi ultimi anni a livello legislativo è stato “realizzato un percorso che ha determinato un cambio di passo notevole sul mercato del lavoro che non riguarda solo il numero di posti di lavoro, mai stati così elevati, ma, analizzando i diversi strumenti messi a terra, le azioni di inclusione e di politiche attive, di incentivi e di qualità della retribuzione.  

In questo percorso si sono inserite diverse riforme, tra cui il Siisl, centrale per promuovere le politiche attive, per ‘matchare’ domanda e offerta di lavoro. E’ l’infrastruttura che renderà misurabile a livello qualitativo e quantitativo l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro”. Lo ha detto Giovanni Marcantonio, vice presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, intervenendo alla Convention nazionale dei professionisti a Reggio Calabria.  

E per Marcantonio è fondamentale il percorso del “decreto sul salario giusto che incrementa la qualità del mercato del lavoro. E il ruolo del consulente del lavoro è indispensabile per intervenire nei passaggi più difficili dell’incrocio tra domanda e offerta di lavoro”.  

 

 

 

 

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