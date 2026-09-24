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Billie Jean King Cup, l’Italia batte 2-1 la Cina e vola in semifinale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
L’Italia vola in semifinale di Billie Jean King Cup. Oggi, giovedì 24 settembre, le azzurre, capitanate da Tathiana Garbin, superano in rimonta per 2-1 la Cina, nell’ultimo quarto di finale della Final Eight in corso a Shenzhen. Nel primo incontro Elisabetta Cocciaretto si è arresa a Shuai Zhang, con il severo punteggio di 6-0, 6-2 in poco più di un’ora. A seguire Jasmine Paolini ha pareggiato i conti superando Qinwen Zheng, per 6-3, 7-6 (7-4) in un’ora e 44 minuti. 

A decidere è stato il doppio con Jasmine Paolini e Sara Errani che hanno battuto Hanyu Guo e Xinyu Jiang, 6-3 5-7 6-3. L’Italia affronterà in semifinale l’Ucraina, vittoriosa 2-1 sul Belgio. L’altra semifinale vedrà opposte Spagna e Repubblica Ceca.  

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