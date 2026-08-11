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Manovra, Salvini “La Lega chiederà il 5% sugli utili alle prime 10 banche”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Del governo Sanchez non condivido nulla, tranne l’intervento economico che ha fatto sulle banche. Ho visto le due semestrali delle due più grandi banche italiane che hanno fatto utili per quasi 12 miliardi nel primo semestre, vuol dire che solo due banche fanno utili per più di 24 miliardi nell’anno.
Noi come Lega chiederemo, e sono convinto che l’intera maggioranza ci accompagnerà, un contributo triennale alle prime dieci banche italiane. Facciamo che interveniamo sulle prime 10 banche italiane, non su centinaia di piccole banche locali.
Se volessimo partire su un utile di 30 miliardi, se ti accontenti di un 5% all’anno…”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, a margine della visita al cantiere della stazione Pigneto a Roma. “Ricordo però a chi esprime dei dubbi, che una parte di questi utili deriva da garanzie dello Stato e quindi dei cittadini e dai costi a carico dei cittadini. Diciamo che – ha aggiunto – in quella differenza tra quello che la banca dà e quello che la banca chiede, uno spazio per chiedere un contributo c’è, poi su come utilizzarli c’è il tema della sicurezza. Noi vorremmo, come Lega, raddoppiare i militari di Strade Sicure. Con 2 miliardi ci fai parecchio”.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
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