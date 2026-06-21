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Roma, esplosione in casa in centro storico: un ferito

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Esplosione in una palazzina in pieno centro storico a Roma questa mattina. La deflagrazione, probabilmente a causa di una fuga di gas, è avvenuta intorno alle 9.30 in un appartamento al primo piano di uno stabile in via degli Orsini, al civico 34. Sul posto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale, oltre a vigili del fuoco e polizia di Stato. Nell’esplosione è rimasto ferito un uomo, ricoverato con diverse ustioni in codice giallo. Una decina di persone sono state evacuate dall’edificio per la messa in sicurezza. Le pattuglie hanno provveduto a chiudere la via. Per la gestione della viabilità nella zona si è resa necessaria la chiusura anche di via di Panico, a partire da via dei Coronari.  

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