Juve batte Palermo 2-0 in amichevole a Perth, decidono i gol di Yildiz e Milik

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La Juventus chiude la tournée australiana con una vittoria. All’Optus Stadium di Perth i bianconeri batto 2-0 il Palermo grazie ai gol di Yildiz al 44′ del primo tempo e Milik al 40′ della ripresa. Il turco apre le marcature andando a segno su assist del connazionale Celik. Volée a centro area e palla in rete. Il polacco salta un avversario in dribbling al limite dell’area e poi supera Fortin nell’uno contro uno. Per l’ex Napoli è un ritorno alla rete dopo oltre due anni. Ora la squadra di Spalletti tornerà a Torino e lunedì 17 agosto giocherà la tradizionale amichevole in famiglia contro la Next Gen che rappresenterà l’ultimo test prima dell’esordio in campionato il 23 agosto a Frosinone.

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