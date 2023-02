Lunga vita al minestrone: 3 ricette originali per non sprecare

Oltre 30 kg a testa. È l’incredibile quantitativo di cibo che ogni anno, in media, un italiano butta nella spazzatura. Uno spreco che colpisce principalmente frutta, verdura e ortaggi freschi con tutto il loro prezioso carico salutare, e che ha un pesante risvolto ambientale, oltre che sociale. Per produrre tutto quello che non mangiamo si utilizzano infatti suolo (73 m2 a testa), acqua (2,5 m3) ed energia (62 kg di Co2 emesse), dati Campagna Zero Spreco – Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability.

Lo ricorda Orogel, lo specialista italiano dei vegetali surgelati che, per le caratteristiche stesse del prodotto surgelato e per la sua filosofia produttiva, è da sempre impegnato nella riduzione di sprechi e inefficienze. Per dare il buon esempio, in occasione della Giornata Nazionale di prevenzione dello spreco alimentare suggerisce tre originali ricette che trasformano quanto rimasto dal giorno prima in vere sfiziosità.

Pokè Bowl Leggerezza

Piatto tipico delle Hawaii, in poco più di 5 anni è entrato a far parte della dieta di molti italiani. Piace soprattutto ai giovani e a chi è alla ricerca di alternative salutari, fresche, stuzzicanti e facili da preparare.

Per realizzare il Pokè anti-spreco basta aggiungere al minestrone avanzato del riso basmati cotto a parte, roselline di speck da condire con un filo d’olio ed erbe aromatiche. Servire in un’ampia ciotola. Semplice, veloce e salutare.

Ramen in versione Leggerezza

Zuppa tipica del Giappone, insieme al sushi ha conquistato in pochissimo tempo i nostri palati con il suo sapore ricco e avvolgente.

Il Ramen anti-spreco suggerito da Orogel si prepara in poche mosse: basta scaldare il minestrone avanzato e aggiungere noodles vegetariani, uova sode, brodo di miso e coriandolo.

Burger Veg

Un classico in versione veg, molto utile anche per proporre le verdure ai bambini.

Per preparare il Burger Veg anti-spreco basta frullare insieme gli avanzi del minestrone con patate lesse, un uovo, spezie a piacere e pangrattato. Ottenuto un composto morbido e malleabile si procederà a realizzare degli hamburger e a cuocerli in forno per 20/25 minuti. Si può infine comporre il panino con una base di formaggio fresco o con una salsa.

L’impegno di Orogel per la riduzione dello spreco

Il surgelato è per definizione un prezioso alleato nella lotta contro lo spreco, grazie alle caratteristiche intrinseche del prodotto:

– lunga durata di conservazione;

– maggior controllo nelle porzioni;

– la quantità̀ acquistata corrisponde a quella che si mangia;

– minor consumo di acqua, perché tutti gli alimenti sono già̀ lavati e pronti per essere consumati;

– minore spreco di energia per la cottura dei cibi, perché i tempi di preparazione sono più brevi.

Nell’ultimo triennio, inoltre, secondo il primo Report Ambientale realizzato in Italia da IIAS – Istituto Italiano Alimenti Surgelati e Perfect Food, il settore è riuscito a ridurre di ben il 10% la CO₂ emessa, del 4% l’uso di acqua e del 2% l’utilizzo di energia elettrica e termica, nonostante una produzione in significativo aumento.

Un settore insomma particolarmente virtuoso, di cui Orogel – leader italiano dei vegetali long fresh, ma anche cooperativa agricola da sempre in prima linea nella promozione di pratiche produttive sostenibili – rappresenta un esempio importante.

Controllando pienamente la filiera, la riduzione degli sprechi inizia già dai campi di coltivazione attraverso la scelta di aree vocate e varietà adatte, supportando quotidianamente i soci coltivatori grazie a tecnici agronomi interni.

Con una filosofia di fondo all’insegna della circolarità: nulla si butta. Così i sottoprodotti della lavorazione si trasformano in concime per restituire sostanze nutritive ai terreni di coltivazione o in energia elettrica grazie a impianti di biogas.