Nuove lavatrici hi-tech AEG, efficienza energetica e utilizzo con app

(Adnkronos) – AEG, brand di Electrolux Group, ha introdotto le sue ultime lavatrici hi-tech, Serie 9000 LR9T16ABS e Serie 7000 LR7H116BY. Il modello Serie 9000 LR9T16ABS si distingue per le sue capacità di risparmio energetico, con una classe energetica A-35%. Questo significa che rispetto alle lavatrici standard della classe A, il modello Serie 9000 consuma il 35% in meno di energia, posizionandosi tra i più efficienti sul mercato. La sua tecnologia AbsoluteWash 49min è un punto di forza, in grado di pulire i capi a fondo a soli 30°C in meno di un'ora, garantendo l'eliminazione delle macchie e un risparmio energetico del 30%. La tecnologia SoftWater purifica l'acqua, rimuovendo i minerali dannosi, mentre la tecnologia PowerCare miscela in modo ottimale detersivo e ammorbidente prima del loro rilascio nel cesto, assicurando una distribuzione uniforme sui tessuti. Inoltre, il modello Serie 9000 è dotato di connettività wireless, che permette di collegare l'elettrodomestico all'app MyAEG Care. Questa applicazione intuitiva offre suggerimenti personalizzati per ottimizzare l'uso della lavatrice, adattandola alle esigenze individuali senza compromettere l'efficienza energetica. Per quanto riguarda la Serie 7000 LR7H116BY, questo modello si distingue per l'utilizzo innovativo del vapore e per la sua precisione nel trattamento dei capi. La funzione Vapore Finale riduce le grinze e il tempo necessario per stirare, mentre Vapore Refresh neutralizza gli odori e riduce le pieghe in 25 minuti, utilizzando il 96% di acqua in meno rispetto a un ciclo completo. La tecnologia PreciseWash adatta automaticamente il programma al peso del carico, riducendo i consumi di energia, tempo e acqua fino al 40% per i carichi più piccoli. Infine, il design brevettato del cassetto UniversalDose garantisce la completa dissoluzione di tutti i tipi di detersivo, anche nei cicli brevi e a basse temperature. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

