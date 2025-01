Il vero pericolo è nascosto dentro questo oggetto di uso quotidiano: metti a rischio la tua salute senza saperlo

Un oggetto che usi tutti i giorni potrebbe rappresentare un grave pericolo per la tua salute se non lo usi nel modo corretto.

Quando al mattino stiamo per andare al lavoro ci carichiamo in spalla lo zaino o nella borsa un attimo prima di uscire. Dentro di solito mettiamo più o meno tutti le stesse cose: lo smartphone, il portafoglio, fazzoletti di carta e occhiali per chi li usa. Visto che ci attende una lunga mattinata prima della pausa però non è raro portarsi dietro uno snack e un thermos o una borraccia.

C’è chi vuole avere sempre a disposizione una scorta per idratarsi e chi li riempie fino all’orlo di tè nero o caffè per tenersi sveglio. Oltre agli impiegati anche gli studenti hanno sempre a loro volta una borraccia per evitare di dover comprare le bibite alle macchinette. Per non parlare di chi svolge lavori pesanti in cantiere e ha bisogno di integrare i liquidi dopo aver sudato.

Non sembra esserci nulla di male fino a questo punto. Anzi, l’uso delle borracce è stato spesso incoraggiato come pratica sostenibile per ridurre l’uso della plastica delle bottiglie d’acqua. Eppure per quanto ci possano risultare utili al loro interno celano un rischio non indifferente per la nostra salute.

Il pericolo rappresentato dalle borracce

Quando si usa questo tipo di contenitore, a prescindere la materiale di cui è costituto, bisogna sempre ricordarsi di mantenerlo pulito. Non fa differenza che sia in acciaio inox, in vetro o in plastica, perché qualsiasi borraccia se non lavata a dovere può diventare un ricettacolo di muffe e batteri. Questo discorso vale anche per il tappo, che di solito è la parte che si pulisce di meno.

Un residuo di liquido all’interno di un contenitore chiuso rappresenta l’ambiente ideale per i microorganismi. Per questo conviene svuotare la borraccia e lavarla dopo ogni utilizzo, e pulirla con il detersivo per i piatti. Spesso la muffa si annida lungo le guarnizioni in silicone, che per essere lavate bene devono essere rimosse dalla borraccia, e lasciate asciugare a parte.

Oltre a questo lavaggio quotidiano per stare più tranquilli conviene sterilizzare il contenitore almeno una volta alla settimana. Per farlo è sufficiente smontare la borraccia e immergere ogni parte in una soluzione di acqua calda e bicarbonato. Questo non solo eliminerà ogni traccia di batteri ma eviterà anche lo sviluppo di cattivi odori.