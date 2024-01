GTA 6, Hyundai realizza una parodia del trailer con i suoi piloti di rally

(Adnkronos) – Da quando è stato rilasciato, il trailer di Grand Theft Auto 6 ha catturato l'attenzione globale, raggiungendo oltre 170 milioni di visualizzazioni su YouTube e diventando uno dei trailer più visti della piattaforma. Ora, Hyundai ha deciso di dare una sua interpretazione del trailer del gioco. Conosciuta per il suo impegno nel mondo delle corse, la squadra di Hyundai Motorsport ha creato una versione unica del filmato, intitolato "Grand Test Auto XXIV". Il video è un capolavoro di creatività e passione per le corse. Fin dal suo inizio, i fan possono godere di acrobazie automobilistiche mozzafiato, scene di gare entusiasmanti e una serie di momenti quotidiani che riflettono lo spirito e l'energia del team di Hyundai Motorsport. Ma non è tutto: il video riesce a catturare l'essenza di GTA 6, mescolandola con il mondo reale delle corse automobilistiche. La squadra creativa di Hyundai ha prestato particolare attenzione ai dettagli, incorporando momenti di vittoria dalle gare reali e ricreando festeggiamenti, conversazioni e momenti di coesione di squadra che rispecchiano quelli visti nel trailer di GTA 6. La parodia è un omaggio al gioco, ma allo stesso tempo celebra le competenze e l'energia del team Hyundai nel mondo del rally.

