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Lucca, bambina di 11 anni trovata morta in casa nella Piana

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Una bambina di 11 anni è stata trovata morta nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 aprile, nella sua abitazione a Porcari, nella Piana di Lucca. L’allarme è scattato alle 17.40. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza; attivato anche l’elisoccorso, poi non utilizzato. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. 

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Secondo prime informazioni, ancora da verificare, il decesso potrebbe essere riconducibile a impiccagione. 

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