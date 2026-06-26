Mondiali, il programma di oggi: partite, programma e dove vederli in tv
(Adnkronos) – Continua la terza giornata della fase a gruppi dei Mondiali 2026. La Coppa del Mondo, che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada, si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi e oggi, venerdì 26 giugno, torna in campo la Francia, che sfida la Norvegia nel big match che deciderà il girone I. Nella notte invece in campo la Spagna contro l’Uruguay. Ecco il programma di tutte le gare di giornata dei Mondiali, i gironi e dove vederle in tv e streaming su Dazn e in chiaro sui canali Rai.
Ecco i gruppi dei Mondiali 2026:
Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Cechia
Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera
Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti
Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia
Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d’Avorio, Ecuador
Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia
Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia
Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia
Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama
Ecco il calendario di tutte le partite dei Mondiali di oggi e dei prossimi giorni:
26 GIUGNO
Ore 21:00 – Norvegia-Francia (Gruppo I) – Rai e Dazn
Ore 21:00 – Senegal-Iraq (Gruppo I) – Dazn
27 GIUGNO
Ore 2:00 – Capoverde-Arabia Saudita (Gruppo H) – Dazn
Ore 2:00 – Uruguay-Spagna (Gruppo H) – Dazn
Ore 5:00 – Egitto-Iran (Gruppo G) – Dazn
Ore 5:00 – Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) – Dazn
Ore 23:00 – Panama-Inghilterra (Gruppo L) – Rai e Dazn (ipotesi)
Ore 23:00 – Croazia-Ghana (Gruppo L) – Rai e Dazn (ipotesi)
28 GIUGNO
Ore 1:30 – Colombia-Portogallo (Gruppo K) – Dazn
Ore 1:30 – RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) – Dazn
Ore 4:00 – Algeria-Austria (Gruppo J) – Dazn
Ore 4:00 – Giordania-Argentina (Gruppo J) – Dazn
SEDICESIMI DI FINALE
28 GIUGNO
Ore 21:00 – 2 A-2A B – Rai e Dazn
29 GIUGNO
Ore 19:00 – 1C – 2F – Dazn
Ore 22:30 – 1E – 3ABCDF – Rai e Dazn
30 GIUGNO
Ore 3:00 – 1F – 2C – Dazn
Ore 19:00 – 2E-2I – Rai e Dazn (ipotesi)
Ore 23:00 – 1I-3CDFGH – Rai e Dazn (ipotesi)
1 LUGLIO
Ore 3:00 – 1A – 3CEFHI – Dazn
Ore 18:00 – 1L – 3EHIJK – Dazn
Ore 22:00 – 1G – 3AEHIJ – Rai e Dazn
2 LUGLIO
Ore 2:00 – 1D – 3BEFIJ – Dazn
Ore 21:00 – 1H – 2J – Rai e Dazn
3 LUGLIO
Ore 1:00 – 2K – 2L – Dazn
Ore 5:00 – 1B – 3EFGIJ – Dazn
Ore 20:00 – 2D – 2G – Rai e Dazn
4 LUGLIO
Ore 24:00 – 1J – 2H – Dazn
Ore 3:30 – 1K – 3DEIJL – Dazn
OTTAVI DI FINALE
4 LUGLIO
Ore 19:00 – Dazn
Ore 23:00 – Rai e Dazn
5 LUGLIO
Ore 22:00 – Rai e Dazn
6 LUGLIO
Ore 2:00 – Dazn
Ore 21:00 – Rai e Dazn
7 LUGLIO
Ore 2:00 – Dazn
Ore 18:00 – Dazn
Ore 22:00 – Rai e Dazn
QUARTI DI FINALE
9 LUGLIO
Ore 22:00 – Rai e Dazn
10 LUGLIO
Ore 21:00 – Rai e Dazn
11 LUGLIO
Ore 23:00 – Rai e Dazn
12 LUGLIO
Ore 3:00 – Rai e Dazn
SEMIFINALI
14 LUGLIO
Ore 21:00 – Rai e Dazn
15 LUGLIO
Ore 21:00 – Rai e Dazn
FINALE TERZO POSTO
18 LUGLIO
Ore 23:00 – Rai e Dazn
FINALE
19 LUGLIO
Ore 21:00 – Rai e Dazn.
I Mondiali 2026 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai e su Dazn, che permetterà di seguire tutte le partite del torneo. Le partite si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sull’app Dazn.
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