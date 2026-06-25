Svezia, infortunio per Hien: difensore dell’Atalanta ko contro Giappone

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Infortunio per Isak Hien ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 26 giugno, il difensore dell’Atalanta ha accusato un problema muscolare durante la sfida tra Svezia e Giappone, valida per la terza giornata della fase a gironi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Canada e Messico.

Succede tutto poco dopo la mezzora. Per rincorrere un pallone Hien si ferma e cade a terra dolorante, toccandosi la coscia sinistra. Immediato l’intervento dello staff medico svedese, che soccorre il difensore ma senza riuscire a evitare il cambio. Al suo posto entra Bergvall, con Hien che riesce a uscire, a fatica, dal campo sulle sue gambe sorretto da due membri dello staff medico.

Nei prossimi giorni gli esami che stabiliranno l’entità dell’infortunio del difensore dell’Atalanta, che rischia di aver finito qui il proprio Mondiale, con l’infortunio che sembra molto serio. A rischio anche il ritiro con la Dea, con il problema muscolare che potrebbe condizionare la preparazione alla nuova stagione di Serie A.

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