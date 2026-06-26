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Formula 1, oggi prove libere Gp Austria: orari e dove vederle in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, venerdì 26 giugno, il Mondiale riparte con le prove libere del Gran Premio dell’Austria – in diretta tv e streaming – con la gara che è in programma domenica 28. Si ricomincia dopo il successo, il primo con la Ferrari, di Lewis Hamilton nel Gp di Barcellona, dove ha preceduto la Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. A caccia di riscatto invece il leader della classifica Piloti Andea Kimi Antonelli, costretto al ritiro in Spagna. 

 

Le prove libere del Gran Premio d’Austria sono in programma oggi, venerdì 26 giugno. La prima sessione si terrà alle ore 13.30, mentre per la seconda bisognerà aspettare le 17. 

 

Le prove libere del Gran Premio d’Austria di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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