Lexus e WeWorld insieme, al fianco delle donne con progetto ‘The Red Sound’

(Adnkronos) – Due colpi di clacson brevi, seguiti da uno più lungo. Non è un segnale di impazienza, ma un allarme, un messaggio di aiuto da parte di qualche donna al volante per indicare un pericolo e chiedere aiuto agli altri automobilisti. E' questo il senso di 'The Red Sound', un progetto di Lexus e WeWorld, in una collaborazione rilanciata in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna fra il brand del gruppo Toyota e l'organizzazione indipendente, impegnata da oltre 50 anni con progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 27 Paesi, compresa l’Italia. E' una partnership – si sottolinea – che nasce da un approccio fondamentale di Lexus che ha fatto dell’inclusione, la diversità e l’equità parte del suo Dna. Un impegno testimoniato peraltro dal fatto che – in un settore da sempre considerato maschile – la Lexus Division conta al suo interno il 55% di donne. The Red Sound è una campagna, nata nel 2022, che vuole fornire uno strumento, un segnale d’allarme, che le donne vittime di aggressioni e molestie mentre sono alla guida possono usare per chiedere aiuto. E' un vero e proprio codice sonoro per attirare l’attenzione in caso di pericolo, ispirato al segnale Morse SOS: due colpi di clacson brevi, seguiti da uno più lungo, per segnalare agli altri automobilisti e ai pedoni la loro difficoltà. "Purtroppo – sottolinea Paolo Moroni, Direttore di Lexus Italia – al giorno d’oggi, non tutte le libertà contano allo stesso modo e quelle delle donne continuano a essere minacciate. Nel nostro Paese è radicata ancora una cultura che diventa poi la base di un problema strutturale, con la violenza contro le donne come questione più urgente. Sono fiero di riportare anche quest’anno l’attenzione su The Red Sound, per sensibilizzare sul tema in modo che tutti e tutte possano essere consapevoli del fenomeno e attivarsi per produrre il cambiamento di cui abbiamo bisogno". Gli fa eco Francesca Tambussi, Responsabile Fundraising di WeWorld spiegando che "unire l'intervento diretto alle attività di sensibilizzazione, a partire da campagne come quella realizzata con Lexus, è un modo in più per dare alle donne strumenti per riconoscere la violenza e chiedere aiuto. Una sinergia essenziale per sradicare un fenomeno che nel nostro Paese non rappresenta un'emergenza ma un problema strutturale. Noi lavoriamo da più di 10 anni in Italia per contrastare il fenomeno della violenza maschile contro le donne combinando la prevenzione e la sensibilizzazione all'intervento di empowerment sul territorio, per ridare vita e indipendenza alle donne. Per dare un aiuto concreto e contribuire al sostegno delle tante donne che subiscono violenza e che incontriamo ogni giorno, dal 4 al 16 marzo è possibile sostenere il nostro programma nazionale contro la violenza sulle donne con una chiamata o un sms al numero solidale 45590". —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)