Range Rover conferma di nuovo la sua presenza a Courmayeur per la stagione invernale 2023-2024

(Adnkronos) – Per il quinto anno consecutivo, Jaguar Land Rover Italia conferma, con il brand Range Rover, la sua presenza a Courmayeur in Valle d'Aosta. La Range Rover House presente nel cuore di Courmayer si riconferma cuore pulsante delle attivazioni invernali del brand, riaprendo le sue porte in occasione del ponte dell’Immacolata, dal 7 al 10 dicembre. Si tratta di un’intera area dedicata allo straordinario mondo SV (Special Vehicle), l’esclusivo programma di personalizzazione di Range Rover. Qui gli ospiti potranno scoprire le infinite possibilità di personalizzazione e configurazioni delle autovetture SV, assistiti da un product expert. Per essere accolti nella Range Rover House, i clienti potranno semplicemente mostrare il QrCode presente all’interno della loro membership card Land Rover Club.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

