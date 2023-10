L’estate dell’Ely, nuovo singolo per El Rouge

Nel primo singolo dal titolo “La regina dell’inverno” l’ex voce e fondatore degli Esperia ci raccontava la storia di una persona che chiedeva disperatamente di farla finita grazie all’”eutanasia legale” perché costretto ad essere immobile e sofferente per molti anni. Poi “Muoviti Milly” dalle sonorità pop, con un testo più “leggero” e orecchiabile e poi ancora con “Prima giocavo alla play” tornava a trattare un tema sociale e purtroppo attuale come la guerra tra Ucraina e Russia. E lo faceva a modo suo, con una musica allegra, di Beatlesiana memoria che contrasta con il testo, che invece racconta di due amici che passavano le giornate a sfidarsi alla playstation e che purtroppo ora si ritrovano a doversi combattere e a volersi uccidere per una guerra che loro non hanno nemmeno capito.

Ora El Rouge ci offre un brano per onorare la perdita di una persona, una persona scomparsa prematuramente per problemi di salute. Una canzone per ricordare una bella persona che ci ha lasciato presto: Elisa, come ci dice l’autore.

Link Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=E6PzwtMaw9c

Spotify:

https://open.spotify.com/intl-it/track/0JVUXhnkvhOhhyIDS7m5Fz