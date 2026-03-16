Bancali usati e nuovi
ItaliaUltim'ora

Le mani della camorra sulle truffe informatiche, 16 misure cautalari

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Marzo 2026
Meno di un minuto

NAPOLI (ITALPRESS) – Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare a carico di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose. Documentate truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito.
– foto screenshot video Carabinieri –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Marzo 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Alimenti, Pulina (Uniss): “Proteine animali indispensabili nella nostra dieta”

19 Gennaio 2024

Roma, Assessorato Patrimonio: recupero morosità in corso con azioni esecutive, si punta a 100 mln

31 Agosto 2018

Automobilismo, 1000 Miglia Warm Up Usa a Shawn e Leanne Till su Alfa Romeo 6C 1750 GS

5 Novembre 2023

Melanoma, vaccino a mRna: in Italia al via test fase 3

1 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno