Latina, arrestato pusher di 55 anni

La Polizia di Stato di Latina, nella giornata di venerdì 21/07/2023, ha tratto in arresto R.G., classe 1968, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in flagranza.

L’attività di p.g., realizzata, dalla Squadra di P.G. del Commissariato di Gaeta, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha visto la sua genesi nelle informazioni apprese sul territorio circa il fatto che l’arrestato si stesse dedicando all’attività di spaccio, in particolare tra i Comuni di Gaeta e Itri.

In particolare, individuato il soggetto, i Poliziotti del Commissariato di Gaeta effettuavano un servizio di osservazione discreta fino al Comune di Itri, che permetteva di rilevare, di lì a poco, una verosimile cessione di sostanza stupefacente, posta in essere dal R.G. nei confronti di un acquirente; ne scaturiva l’intervento in esito al quale il Soggetto veniva bloccato e controllato.

L’uomo, a seguito del controllo, consegnava spontaneamente agli Agenti un involucro in cellophane trasparente contenente n. 1 dose di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo marijuana, che custodiva nel marsupio. La perquisizione personale e veicolare posta in essere a carico dello stesso consentiva di ritrovare n. 1 dose di cocaina, avvolta in cellophane trasparente del peso di 1,9 gr. lordi, nonché n. 4 dosi di cocaina contenute singolarmente in cellophane trasparente del peso di 0,5 gr. lordi cadauna.

Alla luce delle risultanze investigative emerse i Poliziotti facevano accesso nell’abitazione del R. G., sita in Fondi, e procedevano ad una perquisizione personale e locale ex art. 103 DPR 309/90 che sortiva esito positivo, in quanto venivano ritrovate, nascoste in varie parti della casa, complessivamente circa 1 KG di marijuana e 1 KG di cocaina, nonché due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e sostanza da taglio.

Le successive verifiche tecniche hanno permesso di accertare che lo stupefacente rinvenuto era in parte MARIJUANA e in parte COCAINA, entrambe destinate ad essere vendute nelle serate della movida del litorale pontino.

Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, L’uomo è stato dichiarato in arresto e, come disposto dal P.M. di Turno presso la Procura di Latina, è stato posto agli arresti domiciliari, per ivi rimanere a disposizione dell’A.G. in attesa del giudizio di convalida.