Roma, movida: controlli dei carabinieri dal centro storico alle periferie

Nel corso del fine settimana natalizio appena trascorso, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli mirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nel cuore della Capitale, nelle periferie e nei comuni limitrofi.

Ad esito della attività, concentrate soprattutto nelle zone maggiormente frequentate durante la movida, i Carabinieri hanno identificato oltre 300 persone e controllato circa 130 veicoli.

CENTRO STORICO

In serata, nell’area storica del quartiere Trastevere, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato a piede libero un giovane che, al fine di sottrarsi ad un normale controllo su ponte Sisto, ha insultato, strattonato e spinto uno militare. Un altro giovane è stato sanzionato per il consumo di bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito.

Nella notte, i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio hanno denunciato un 47enne italiano che, sottoposto ad un controllo in via Riano, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina.

In zona Piazza Bologna, invece, i Carabinieri hanno identificato, e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, due giovani trovati in possesso di modica quantità di hashish.

LITORALE ROMANO

I Carabinieri di Ostia hanno denunciato un 37enne romano trovato in possesso di un motociclo rubato e un 46enne romano sorpreso alla guida della sua autovettura con patente revocata, senza copertura assicurativa e con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo.

Sempre sul litorale, i Carabinieri hanno controllato diverse attività commerciali, rilevando violazioni amministrative in due ristoranti. I gestori sono stati sanzionati e i locali segnalati all’ASL per la mancata attuazione del piano di autocontrollo della gestione dell’esercizio.

SUBIACO

Controlli anche alle porte di Roma, dove i Carabinieri della Compagnia di Subiaco, nel corso di mirati posti di controllo alla circolazione stradali lungo le arterie di collegamento tra i comuni limitrofi e la Capitale, hanno denunciato un 38enne che fermato alla guida di un’autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica, si è rifiutato di sottoporsi ai previsti esami medici e un 24enne romano trovato in possesso di due coltelli a serramanico.

Sanzionato anche un 41enne di Subiaco per ubriachezza molesta.

BRACCIANO

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano, invece, ad esito dei controlli nell’area tra i comuni di Bracciano, Campagnano di Roma, Rignano Flaminio e Riano, hanno denunciato a piede libero 5 persone: un 35enne trovato in possesso di 25 g di cocaina; un 48enne e un 35enne fermati a bordo di un’autovettura e trovati in possesso di 7 dosi di cocaina; un 23enne sorpreso con dosi di hashish e 340 euro occultati nella sua auto; un 39enne per guida in stato di ebbrezza.

Segnalati alla Prefettura anche 3 giovani trovati in possesso di modica quantità di hashish e marijuana.