Lanuvio, Polizia Locale più forte: arrivano tre nuovi agenti per sicurezza e controllo del territorio

Tre nuovi agenti di Polizia Locale prendono servizio questa settimana a Lanuvio. Il potenziamento dell’organico rientra nel piano dell’amministrazione comunale per rafforzare la presenza degli operatori sul territorio, incrementare le attività di prevenzione e garantire un rapporto sempre più diretto con i cittadini, con particolare attenzione alla stagione estiva e ai numerosi eventi in programma.

Le nuove risorse andranno a rafforzare i servizi di monitoraggio e presidio dei 42 chilometri quadrati del territorio comunale, svolti in costante sinergia con il Commissariato di Polizia di Stato di Genzano e con i Carabinieri della Stazione di Lanuvio.

Sul fronte della sicurezza stradale, l’attività coordinata dal comandante Sergio Ierace punta in particolare alla tutela degli utenti della strada. I numeri delle attività avviate nel 2025 e consolidate nell’ultimo anno parlano di 18mila persone identificate e mille veicoli controllati nell’ambito delle iniziative per la prevenzione dei rischi viari.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza della popolazione scolastica. Oltre 80 autobus sono stati sottoposti a verifiche prima delle gite scolastiche, mentre negli istituti del territorio, in collaborazione con il parroco Don Nicola Garuccio, sono stati organizzati sei incontri formativi che hanno coinvolto tredici classi sui temi dell’educazione alla legalità.

Importante anche l’attività sul fronte ambientale e della tutela del patrimonio cittadino. Gli agenti hanno effettuato oltre 300 interventi di monitoraggio e controllo del territorio, affiancati dall’utilizzo di sistemi di videosorveglianza notturna. Le verifiche hanno consentito di accertare oltre 30 irregolarità di carattere edilizio e ambientale.

Tra le operazioni più significative figura inoltre il sequestro di oltre tre chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish, occultati all’interno di due autovetture. L’intervento ha impedito che la droga venisse immessa sul mercato locale e ha portato al fermo dei responsabili.

L’attività della Polizia Locale riguarda anche i servizi amministrativi e la gestione quotidiana della viabilità. Nell’ultimo periodo sono stati rilasciati oltre 200 contrassegni per persone con disabilità, 80 tesserini venatori e 40 permessi relativi alla ZTL Green e Rosa. Per garantire la sicurezza durante le manifestazioni e la corretta gestione della rete stradale sono state inoltre predisposte oltre 200 ordinanze temporanee e adottate più di 400 determinazioni dirigenziali relative alla segnaletica.

“Con l’arrivo di questi tre nuovi agenti – dichiara il sindaco di Lanuvio, Andrea Volpi – rafforziamo ulteriormente la struttura della nostra Polizia Locale per offrire una presenza costante e rassicurante. Non si tratta solo di controlli, ma di consolidare un presidio di prossimità al servizio della comunità, capace di prevenire le criticità, supportare i cittadini nelle esigenze quotidiane e tutelare la vivibilità del nostro territorio”.

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