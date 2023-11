Il Circolo Scherma Anzio a Montecatini

Il 4 Novembre si è disputata la gara Master a Montecatini.

Circolo Scherma Anzio:

“Siamo orgogliosi dell’impegno messo e delle posizioni raggiunte dai nostri atleti, dell’impegno di Carlo Zanna, Francesca Lepoli e Cristina Raciti per la determinazione messa in gara. Francesca Lepoli riesce ad andare avanti con le dirette fermandosi per gli 8 ottenendo un buon risultato, Carlo Zanna e Cristina Raciti perdono (la seconda diretta per Carlo Zanna e la diretta per i 16 per Cristina Raciti), ciò però non impedisce loro di portarsi un trofeo a casa, subentrano al trofeo Veteres prendendo ottime posizioni, Carlo Zanna riesce a portarsi un ottimo primo posto, Cristina Raciti riesce invece a guadagnarsi una seconda posizione”.