LA SCELTA: questa sera in concerto a Roma con il “Ho guardato il cielo Live Tour 2022”

Torna live La Scelta con il “Ho guardato il cielo Live Tour 2022” che partirà questa sera da Roma nell’ambito del Kill Joy Summer Festival (via Appia Nuova, 1228 a Capannelle – ore 21.30, ingresso libero con prenotazione del tavolo al nr. 348 553 5771).

Quasi 2 ore di live show pop/rock spettacolare, carico di contaminazioni sonore multiculturali ma allo stesso tempo con radici salde nella tradizione testuale italiana. Un concerto coinvolgente adatto a un pubblico trasversale, nel quale è proiettato tutto il percorso e repertorio artistico della band romana.

Biografia



La Scelta è composta da Mattia Del Forno (voce, keyboards, piano), Emiliano Mangia (chitarre), Francesco Caprara (batteria), Marco Pistone (basso). Fedeli al loro concetto di musica, fatta di contaminazioni e di un viaggio ideale attraverso il tempo, La Scelta ha un ragguardevole percorso cantautoriale che li ha visti sul palcoscenico del Festival di Sanremo, secondi classificati nella categoria Giovani con il brano “Il nostro tempo” (2008), vincitori del Premio AFI, in tour con Ron, in oltre 100 concerti in Italia e all’estero e autori per lo stesso Ron del brano “L’Ottava Meraviglia” alla 67ma edizione del Festival di Sanremo. Nel 2019 esce il singolo “Ho guardato il cielo” che sancisce, con il connubio di musica e cinema, la collaborazione con l’attore Mirko Frezza che ne dirige il videoclip con un cast d’eccezione tra cui Marco Giallini, Claudia Gerini, Francesco Montanari e altri grandi nomi. Nel giugno 2020 il brano “Ballad 2020” anticipa il singolo “Ultimo Tango”, uscito a ottobre. Nel 2021 la band pubblica “Agosto a casa”, il cui videoclip vede la firma nella regia dell’attore Marcello Fonte, e il singolo “La via della seta”. In attesa dell’uscita del concept album, da marzo 2022 sono disponibili su tutte le piattaforme digitali altri due singoli “Ritmo del mondo” e “Treno del futuro”.

