La Roma torna alla vittoria

Tre punti conquistati con fatica, sudore e sfortuna. Ci è voluto un po’ ma alla fine i giallorossi sono tornati alla vittoria in campionato.

Al Carlo Castellani di Empoli è la Roma di José Mourinho a imporsi sulla compagine toscana. Un 1-2 che ha visto una Roma migliore di quella contro l’Udinese e il Ludogorets, anche se non ancora perfetta.

Al minuto 17 ci pensa Paulo Dybala a sbloccare il match e portare avanti i capitolini con sinistro da fuori area. Gioia romanista che però dura solo fino al 43’, ovvero quando Filippo Bandinelli di testa segna il gol dell’1-1.

I giallorossi non si danno per vinti e al 71’ Dybala dalla sinistra serve Tammy Abraham ed è 1-2 per i lupacchiotti.

La Roma ha la possibilità di triplicare le marcature all’80’ con capitan Lorenzo Pellegrini, ma il numero 7 romano sbaglia il tiro dal dischetto mandando la palla sulla traversa.

Tristezza che inizia a passare quando Jean-Daniel Akpa-Akpro riceve il rosso diretto per un fallo sull’inglese Chris Smalling. Empoli in dieci e Roma che in superiorità numerica trova la vittoria per 1-2.

Una vittoria che dà coraggio e sa di ripresa, soprattutto ora che gli uomini di Mourinho si apprestano ad ospitare in Europa League l’HJK Helsinki per la seconda giornata del girone C.

La sfida all’Olimpico si giocherà alle ore 21,00 di giovedì 15 settembre.

La Roma tornerà in campionato il prossimo 18 settembre alle ore 18,00, semore all’Olimpico, contro l’Atalanta, squadra attualmente sopra alla Roma di un punto.

La vittoria contro l’Empoli porta quindi la Roma a quota 13 assieme all’Udinese sotto solo a Napoli, Atalanta e Milan.

Mi piace: Mi piace Caricamento...