Empoli-Roma, una sfida per ripartire

A meno di ventiquattro ore dalla sfida Empoli-Roma, i giallorossi devono dimenticare le ultime due sfide giocate. Lasciare alle spalle la trasferta di Udine e il debutto in Europa League. Questo l’obiettivo primario degli uomini di José Mourinho che hanno un’altra trasferta da dover affrontare: l’Empoli al Carlo Castellani. Stavolta niente scuse. Ottenere i tre punti è d’obbligo. Non solo perché occorre cancellare il recente passato, ma perché serve trovare il sorriso e riprendere i primissimi posti in classifica. L’ostacolo Empoli va battuto, senza però scordare che giovedì all’Olimpico arriverà l’HJK Helsinki per la seconda giornata di Europa. Le forze e le energie non devono essere sprecate, perciò occorrerà trovare subito la quadra del match in modo che nella ripresa i ritmi possono essere più blandi. Non sarebbe da escludere un impiego dei giovani quali Zalewski, Bove, magari col supporto di esperti come El Shaarawy con Belotti presente solo durante il primo tempo e a riposo nella ripresa per recuperare in vista della sfida contro la squadra scandinava. Empoli-Roma non dovrà essere una gara di sofferenza, quanto di riscatto e di preparazione per le prossime sfide del mese. Mister Mourinho ha l’occasione per risollevare la Roma, e quest’occasione si chiama Empoli. Appuntamento quindi alle 20,45 di lunedì 12 settembre al Carlo Castellani di Empoli (FI).

Mi piace: Mi piace Caricamento...