La Lega Volley Femminile e UNICEF insieme per l’emergenza terremoto in Turchia e Siria

La Lega Volley Femminile rinnova il proprio impegno al fianco di UNICEF e continua a sostenere la campagna di emergenza per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia. Dopo l’iniziativa dello scorso weekend in occasione di Macerata-Milano, prosegue il supporto del Consorzio per raccogliere fondi destinati a tutti coloro tragicamente coinvolti nel sisma: su tutti i campi, per le prossime due settimane, i tifosi saranno invitati a donare da giri Led e annunci fonici, che ribadiranno l’importanza di fare la propria parte in questo momento delicato per tante famiglie.

Mentre donne, uomini e bambini dormivano nelle loro case, il terremoto ha spezzato vite, abitazioni e futuro. Con le infrastrutture chiave distrutte e senza un luogo sicuro dove trovare riparo, centinaia di migliaia di bambini sono ora tra le macerie e hanno bisogno di aiuto.

In questa corsa contro il tempo, ogni gesto può fare davvero la differenza. Per donare potrai utilizzare lo sticker Instagram dalla pagina di Lega Volley Femminile (su supporto mobile), il sito UNICEF (clicca qui), oppure tramite il numero solidale 45525 con un SMS o una chiamata dal fisso. I fondi raccolti serviranno ad acquistare medicine per il primo soccorso, acqua potabile, cibo terapeutico e coperte. Dona ora!

