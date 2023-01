Astrotarocchi 3 gennaio 2023 a cura di Cristina Olmi



-Ariete un uomo esperto vi aiutera’ a risolvere qualcosa e si chiude definitivamente lo strascico del 2022, ora si che finalmente uscite fuori dall’apnea di un anno un po’ complicato. Era ora

-Toro la chiave per risolvere le vostre questioni, siete voi stesse, pianificate e progettate, lo so e’ faticoso, ma per arrivare a meta bisogna essere pronti, quindi rimbocchiamoci le maniche e agiamo

-Gemelli siete pronte a spostare la vostra attenzione altrove, vorrete spiccare il volo verso situazioni piu’ adatte a voi, e iniziate comunque gia’ a guardare oltre l’orizzonte, per voi, ora, non ci sono piu’ confini

-Cancro arrivano notizie che vi agitano un po’ ma tranquille che c’e’ gia’ la soluzione al problema e tutto si dissolve nell’arco di una giornata, non fatevi prendere dall’ansia e’ tutto risolvibile e subito

-Leone ci sono comunicazioni da una persona a voi cara, attenzione alla fortuna ci sono ben 2 occasioni nell’arco della giornata da poter sfruttare, non fatevele scappare

-Vergine scelte familiari da fare si cambia direzione e si va a nuotare un po’ piu’ nel profondo, si preferiscono le emozioni e i sentimenti, al materiale. Giornata molto spirituale

-Bilancia il lavoro e’ stabile, le scaramucce quotidiane lasciano il tempo che trovano, se ce ne sono, diversamente siete molto apprezzati e stimati, ve lo diranno comunque

-Scorpione dopo tanta fatica arriva il successo e i riconoscimenti per il lavoro che avete svolto. In silenzio iniziate qualcosa di nuovo che portera’ una vittoria schiacciante e successo, fate bene a tacere

-Sagittario c’e’ successo e chiarezza d’idee ma anche qualche ostacolo da superare, ci potete volare sopra non e’ necessario per ora affrontarlo, lo farete quando e’ il momento, oppure vi si risolve in giornata

-Capricorno arrivano notizie che sembrano poco chiare, in realta’ sono buone notizie solo esposte in maniera sbagliata, e’ una buona giornata per voi

-Acquario sapete scalare bene le montagne, oggi pero’ vi godrete solo il panorama, giornata per voi serena e tranquilla e piena di affetto che vi viene dimostrato

-Pesci aspettate le gratificazioni personali, che non c’entrano con il lavoro e nonostante tardino ad arrivare e tutta la confusione arriveranno e sara’ un grande trionfo alla vostra tenacia



Buona giornata ❤