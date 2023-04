La Juve continua a correre e il Milan dà spettacolo a Napoli

Un Milan stellare stritola il Napoli 0-4 al Maradona – Sconfitta interna dell’Inter contro la Fiorentina. Juve, Roma e Lazio continuano a vincere.

CREMONESE -ATALANTA 1-3

Ancora una sconfitta per la Cremonese che perde in casa 1-3 contro l’Atalanta. Ci è voluto un tempo intero per i nerazzurri per portarsi in vantaggio con Theron con un tiro dal limite.

Nella ripresa arriva il pareggio su rigore per fallo di mano di Toloi che rimedia anche un giallo: massima punizione trasformata da Ciofani. A 20 minuti dal termine Boga riporta i nerazzurri in vantaggio e poi al e poi 93mo l’Atalanta la chiuse con Hojlund dopo aver sfruttato una serie di errori macroscopici della Cremonese che sembra aver voluto fare di tutto per concedere il terzo gol.

INTER-FIORENTINA 0-1

Colpo grosso della Fiorentina a Milano contro l’Inter. I viola vincono 0-1 con un gol di Bonaventura in mischia. E’ stata la partita dove è andata di scena la saga degli errori clamorosi, soprattutto da parte dell’Inter che ha sprecato l’impossibile, in particolare con Lukaku e Dumfries. I padroni di casa forse non avrebbero meritato di perdere per la mole di lavoro fatto, ma alla fine chi vince merita sempre. Decima sconfitta dell’Inter in campionato e zero punti nelle ultime tre gare. Un ruolino preoccupante anche on ottica Champions perché il Benfica è squadra vera!

JUVENTUS-VERONA 1-0

Continua a vincere la Juve ma questa volta è tornata a farlo soffrendo e soprattutto di misura. È Kean a risolvere la partita nella ripresa venutosi a trovare da solo davanti al portiere dopo una splendida azione corale di prima dei bianconeri fin quando Locatelli ha trovato un assist perfetto per Kean che ha portato in vantaggio la Juve. È stato però l’unico acuto della partita.

Il Verona però ha fatto una meravigliosa partita di pressing asfissiante ma anche di azioni pericolose che hanno rischiato di vederli in gol in mote occasioni, ed è stato solo grazie a Szczesny che gli uomini di Allegri escono dal campo senza subire gol. Dopo la sosta nazionale è sempre difficile esprimere un gioco fluido e questo Allegri lo sapeva benissimo. Continua così la rincorsa al quarto posto in attesa di capire che sarà della vicenda penalizzazione.

BOLOGNA-UDINESE 3-0

Il Bologna al Dall’Ara distrugge l’Udinese 3-0 con un gol di Posh al terzo minuto con un incredibile e imparabile tiro da lontano, Moro al 12mo, sempre da fuori area infila un gran fendente rasoterra sul primo palo e Barrow al infine 49mo con un terzo tiro dal limite a mezza altezza.

Mai realmente pericolosa l’Udinese per l’intera gara che torna a casa da Bologna con tre forti sberle.

MONZA-LAZIO 0-2

Una Lazio concreta e cinica passa a Monza senza eccessive difficoltà e si mantiene saldamente al secondo posto in classifica. È Pedro a sbloccare il risultato al 12mo del primo tempo quando si infila si infila in area di rigore spuntando alle spalle della difesa del Monza e raccogliendo centralmente un assist proveniente dalla sinistra e di piatto sinistro fulmina il portiere avversario.

Nella ripresa arriva l’eurogol di Milinkovic Savic su calcio di punizione fulminando Carnesecchi con un tiro imparabile all’incrocio dei pali. Gli uomini di Sarri gestiscono il resto della gara anche se nel finale rischiano in più di un’occasione di subire il gol del Monza.

ROMA-SAMPDORIA 3-0

Un primo tempo che si chiude in parità per 0-0 ma che ha visto da parte della Roma una supremazia assoluta, non tanto in termini di possesso palla ma quanto per il martellamento offensivo dei padroni di casa che tirano verso la porta ben quindici volte più un palo di Wijnaldum.

Nella ripresa la Samp resta in 10 dal 51mo per l’espulsione di Murillo per doppia ammonizione.

Al 56mo arriva il vantaggio della Roma con Wijnaldum che schiaccia di testa in area un cross proveniente dalla fascia sinistra e a due metri dal portiere Ravaglia, non può sbagliare.

All’88mo Dybala sigla il 2-0 su rigore e a due minuti dal fischio finale c’è ancora il tempo per gioire ancora con il terzo gol di El Shaarawy che infila Ravaglia con un destro al volo rasoterra.

I giallorossi raggiungono l’Inter al terzo posto a 50 punti rientrando il zona Champions (restituzione punti alla Juventus permettendo)

SPEZIA-SALERNITANA 1-1

Pareggio tra Spezia e Salernitana in terra ligure. Al 43mo del primo tempo va in vantaggio la Salernitana con un autogol di Caldara ma al 70mo è l’ex Roma Shomurodov ad agguantare il risultato di parità che consente ai padroni di casa di conquistare un punto importante in ottica salvezza.

NAPOLI-MILAN 0-4

Un Milan stellare e assolutamente perfetto annichilisce il Napoli a casa sua per 0-4. Un super Leao sigla una doppietta da grande campione e insieme a Diaz e Saelemaekers umiliano i partenopei apparsi piccoli piccoli di fronte a una squadra assolutamente perfetta.

I rossoneri vanno in vantaggio al 17mo proprio con Leao che ridicolizza Meret con uno scavetto alla Messi, Il vantaggio destabilizza i giocatori di Spalletti che vengono travolti anche da Diaz al 25mo minuto che manda a vuoto Mario Rui e infila di sinistro il portiere partenopeo, anche con la complicità di una deviazione di un difensore.

Il Napoli è completamente in bambola e riesce solo a impensierire Maignan con Zielinski che calcia forte dal limite ma il portiere francese non si fa sorprendere e respinge.

Nella ripresa arrivano gli altri due gol del Milan. Al 59mo è di nuovo Leao che entra in nrea da sinistra e fulmina Meret con un diagonale potentissimo sul secondo palo, ed è 0-3. I rossoneri non sono sazi e al 67mo colpiscono ancora con Saelemaekers che entra in area e fa cadere come birilli i difensori partenopei e si presenta davanti a Meret infilandolo con un rasoterra in mezzo alle gambe.

Un trionfo inaspettato ma assolutamente meritato e inattaccabile che mantiene il Milan saldamente tra le prime quattro. Con questa sconfitta casalinga è matematico che il Napoli non potrà più minacciare il record dei 102 punti che aveva la Juventus sotto la guida Conte. Il primato del Napoli non è al momento minacciato ma una batosta del genere certamente lascerà il segno.

SASSUOLO-TORINO 1-1

Pareggio tra Sassuolo e Torino a Reggio Emilia con reti del solito Pinamonti per il Sassuolo al 36mo e pareggio di Sanabria per il Torino al 66mo. Consolidate ormai le posizioni tranquille di centroclassifica delle due squadre che, almeno per ora, sembrano non dover avere più paura dielle zone calde mentre il Torino può ancora sperare di raggiungere l’area Europa anche se sarebbe un miracolo.

EMPOLI-LECCE 1-0

L’Empoli batte il Lecce al fotofinish con un gol di Caputo su rigore al 62mo ma rimedia anche un’espulsione per Tonelli allo scadere.