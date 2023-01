Juventus Women, che succede? Parla Montemurro

Fisio fit

La Juventus Women sembra non avere più le fattezze della corrazzata che ci aveva abituato ad un grande dominio durato fino a un anno fa. L’ultima partita ne è un’ulteriore prova: le bianconere, in vantaggio con Cecilia Salvai, si sono viste sfuggire la vittoria al 90+1′ grazie al gol della giovanissima Manuela Sciabica. In particolare, come racconta il sito juventusnews24.com, a soffrire la situazione è l’allenatore, Joe Montemurro. Queste le sue parole, al microfono di Mauro Munno:

In sincerità non ho visto che abbiamo controllato bene, abbiamo commesso tanti errori e scelte sbagliate, non ho visto una squadra comoda. Abbiamo sofferto e preso gol alla fine. Quando arrivi in certe situazioni, nella zona di finalizzare, devi cercarla prima per portarli fuori. Nella ripresa molto meglio, ma oggi è stata una delusione… non posso puntare su tante cose, colpa dell’allenatore. Alla fine il risultato è però 1-1. Abbiamo sbagliato noi, perso la concentrazione nei momenti sbagliati. Commessi tanti errori, tante scelte sbagliate in situazioni importanti e abbiamo pagato. Nell’arco di un anno la panchina ti aiuta tantissimo, ma non posso dire che non abbiamo trovato le risposte.».

Lo stesso sito parla di un Montemurro deluso, ma anche chiaro, la Juventus deve fare di più. E questo punto era già stato messo in chiaro a dicembre: con il nuovo anno, era obbligatorio il cambio di passo, ma così non è stato. Per lottare per lo Scudetto c’è bisogno del 100% da parte di tutte, tant’è che la Roma Femminile ha il vento in poppa ed è in volata a +5 punti.

Ultimo avviso del mister per Bonfantini, Zamanian, Lundorf, e Cantore specialmente. Le altre sono chiamate ufficialmente al cambio di atteggiamento, per poter ambire ai trofei che ancora si possono mettere in bacheca.

Quella contro le neroverdi non è stata l’unica frenata degna di nota in campionato. Parliamo di altri 3 pareggi (ancora Sassuolo, Inter e Como) e una sconfitta (la rocambolesca partita contro il Milan). Punti persi che, in una regular season di per sé corta, possono nuocere più al morale che alla classifica finale, in quanto non comprometterebbero sensibilmente la qualificazione alla poule Scudetto. Certo è che Montemurro desidera ritrovare la compattezza di un tempo nella squadra.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet.