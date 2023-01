Fisio fit

Con Determinazione numero 9 del 10.01.2023 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per l’individuazione di immobili da destinare alla realizzazione di gruppi appartamento per la coabitazione di persone con disabilità.

Il Gruppo Appartamento è una forma di residenzialità che promuove la convivenza tra persone all’interno di alloggi di civile abitazione, dove vengono garantiti interventi socio-educativo-assistenziali. “Si tratta di una progettualità sociale caratterizzata da una dimensione tipicamente familiare, spiega l’assessora alle Politiche sociali Francesca Barbaliscia, un servizio che accoglie persone maggiorenni con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata. L’Avviso Pubblico rientra nelle azioni di investimento finanziate dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)”. Il finanziamento previsto ha lo scopo di realizzare percorsi di autonomia per 12 persone con disabilità, attraverso la costruzione di progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa correlati all’abitare in autonomia. “All’interno degli alloggi, spiega ancora l’assessora Barbaliscia, vengono svolte tutte le attività tipiche di un nucleo famigliare sotto la guida, la supervisione e talvolta anche l’aiuto concreto di personale socio-educativo professionale. Il servizio mira al potenziamento, recupero e mantenimento delle capacità psico-motorie, cognitive, socio-relazionali ed espressive delle persone inserite, per raggiungere massimi livelli di autonomia possibile e un globale miglioramento della qualità della vita”. Con questo Avviso, il Comune di Aprilia da avvio ad una ricognizione del patrimonio edilizio abitativo circoscritta al proprio territorio, per individuare 2 unità immobiliari da destinare ad alloggi “gruppo appartamento” per la co-abitazione di persone con disabilità, residenti nei Comuni del Distretto LT1. I soggetti interessati possono prendere visione dell’Avviso nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi accessibile attraverso il sito del Comune di Aprilia www.comune.aprilia.lt.it. Il termine per la presentazione delle domande è fissata alle ore 18:00 del 10.02.2023.