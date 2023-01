“Nella mia pelle” è il nuovo singolo del cantautore Vincenzo Capua

Fisio fit

Vincenzo Capua, che ha aperto concerti di Fabrizio Moro, Nek, Niccolò Fabi, che da qualche anno fa parte della Nazionale Italiana Cantanti e che è stato tra i protagonisti del programma EdicolaFiore di Fiorello, ci racconta: “È un brano a cui tengo molto perché ha un testo molto diretto, in certi versi può sembrare quasi una lettera d’amore. Alcune storie sembrano scritte come la sceneggiatura di un film, nascono e si sviluppano quasi fossero decise da una sorta di destino ed entrano dentro di noi come inchiostro nella pelle, per restarci per sempre. L’amore dà e l’amore toglie, e questa canzone nasce come esigenza di liberare e sfogare tutte le emozioni che una storia può scaturire, togliendo ogni tipo di freno. C’è un mix di sofferenza e speranza che si fondono tra loro. È una canzone da gridare a squarciagola e non vedo l’ora di suonarla nei concerti dal vivo“.

Ascolta “Nella mia pelle“: https://bfan.link/nella-mia-pelle

Il brano, prodotto da Davide Gobello e con la copertina di Daniela Boccadoro, è disponibile su tutti gli store digitali e farà parte di un album di inediti in uscita a primavera 2023.

