Zanforlin: “La Juve corre a 2km/h, la colpa la do ad Allegri”

Fisio fit

Intervista a Orfeo Zanforlin sul campionato di serie A

Abbiamo fatto due chiacchiere con l’opinionista di Telelombardia Orfeo Zanforlin, ha approfondito con noi le vicende del mondiale in Qatar, analizzando il campionato di calcio di serie A e le vicende bianconere, sua grande passione.

“Buonasera Signor Zanforlin, cosa ne pensa del mondiale in Qatar? Delle morti bianche? ” “Beh, sappiamo con certezza che, dove non esiste democrazia ci sono tali trattamenti. Poi ci sono stati ” affari ” che, economicamente ha colpito , era sotto gli occhi di tutti. Questo é il vil denaro””

“Il mondiale lo ha vinto l’Argentina come abbiamo visto, ma i giocatori che militano in serie A come sono tornati?” ” Questo mondiale non mi ha esaltato particolarmente, è stato uno dei più brutti, se consideriamo che la FIFA lo ha organizzato d’inverno, quasi alla fine del girone d’andata. I giocatori hanno dovuto e, potuto prepararsi alla massima competizione in poco tempo. Normalmente, i mondiali iniziano a luglio, quindi, a giugno c’è tempo per fare amichevoli, mettere a punto gli automatismi e studiarsi. Forse, anche la scarsa preparazione delle varie nazionali altisonanti ha provocato le eliminazioni dal torneo”.

“Come sono tornati i giocatori? ” “Normalissimo che ora abbiano un calo fisico. Specie i giocatori della Juventus, lo stesso Di Maria é ritornato non al 100%, per lui questo era l’ultimo mondiale – continua Zanforlin – ” Un esempio lampante é Giroud, inguardabile””.

” Il Napoli esprime il calcio migliore, lo abbiamo visto con la Juventus “. “ Si, con la Juventus, ma anche con altre squadre e non a caso merita il primo posto. Propone un calcio europeo facendo molto bene in Champions, a differenza della Juventus che é arrivata massimo ai quarti, ponendo figuracce con il Maccabi Haifa, tranne le 2 finali, ma possedeva degli squadroni”.

“Abbiamo detto che tra il Napoli e le altre pretendenti c’é un divario enorme, quindi dovrebbe vincere la formazione partenopea?” ” Si, all’80%. A meno che non succeda qualcosa di eclatante “.

” Allegri, non ha fatto molto in questi 2 anni . É colpa sua, della squadra o, della società? “ Il periodo di Sarri e Pirlo poi, recita da solo. Il toscano ha vinto lo scudetto, Pirlo, catapultato in prima squadra, una coppa Italia . La colpa la dó ad Allegri col suo “non gioco ” . É vero che ha creato un filotto di 8 partite vinte, di fortuna peró. La Juventus corre a “2km/h”, e gli avversari appena premono …come a Monza, squadra nervosa e il fallo di Di Maria, lo ha testimoniato”.

” Quali potrebbero essere le squadre che riempiranno lo spazio per la Champions? A parte il Napoli che gioca un campionato parallelo?” “A mio avviso le stesse che ci sono ora. Bisogna stare attenti alle squadre che stanno dietro e potrebbero fare lo sgambetto a qualcuno”.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet