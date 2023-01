Serie A1 Zhu Ting è la Frecciarossa MVP di dicembre

Dopo i successi di Ebrar Karakurt nel mese di ottobre e di Isabelle Haak a novembre, è Zhu Ting a prendersi con un plebiscito di voti sui social della Lega Volley Femminile la palma di miglior giocatrice del mese di dicembre. Un premio sempre più ambìto grazie al prezioso ingresso come Title Sponsor di Frecciarossa che, dopo la Coppa Italia, ha deciso di legarsi all’iniziativa mostrando la continua volontà di supportare la pallavolo femminile di vertice.

Zhu è stata senza alcun dubbio una delle protagoniste del mese perfetto della Savino Del Bene Scandicci, capace di raccogliere 12 punti in quattro partite, inaugurando la striscia nientemeno che contro le campionesse in carica di Conegliano. Per la schiacciatrice cinese una serata da 21 punti e il 52% dal campo, la prima di una serie di grandi partite, come dimostra anche il titolo di MVP nella successiva gara contro Cuneo. Zhu Ting si è guadagnata con merito il Frecciarossa MVP Of The Month di dicembre grazie ad un mese con 63 punti, 5 muri, il 46% di percentuale offensiva e 1 premio MVP. La consegna della card dedicata alle regine del mese avverrà in occasione della partita tra Scandicci e Novara del 21 gennaio.

