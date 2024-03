Jeff Bezos supera Elon Musk: è l’uomo più ricco del mondo

(Adnkronos) –

Jeff Bezos supera Elon Musk accaparrandosi il titolo di uomo più ricco del mondo. Secondo i dati pubblicati da Bloomberg, Jeff Bezos con un patrimonio di 200 miliardi di dollari, ha superato Elon Musk, diventando a tutti gli effetti, l’uomo più ricco del pianeta. Il patrimonio personale di Elon Musk ammonta a “soli” 198 miliardi di dollari. In terza posizione figura Bernard Arnault, imprenditore francese fondatore e CEO di LVMH, groppo impegnato nella moda e nel lusso (Louis Vuitton, Pinarello, Bulgari), suo un patrimonio di 197 miliardi di dollari. Il fondatore, presidente e proprietario di Amazon è anche attivo nell’industria aerospaziale, esattamente come il CEO di Tesla. Sua la Blue Origin, società specializzata nei voli spaziali. Laureato in Ingegneria Elettronica, Jeff ha lavorato per diversi anni nella realizzazione di una rete di commercio internazionale. Nel 1994 nel suo garage di casa fonda la Amazon, realtà inizialmente impegnata come “libreria online” per poi ampliare la sua attività vendendo e spedendo DVD, videogiochi e macchine fotografiche. Lentamente Amazon amplia la sua offerta, nel 2018 ha in catalogo oltre mezzo milioni di articoli, nel 2016 per la prima volta utilizza droni per la consegna di pacchi di piccole dimensioni. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)