Doppia presentazione Alpine a Enstone

Alpine ragiona in grande e organizza una doppia presentazione proprio nella sua sede di Enstone in Inghilterra.

Alpine presenta oggi sia la nuova monoposto pilotata da Esteban Ocon e Pierre Gasly che il suo ultimo modello A424 che correrà il mondiale WEC Endurance affinacate direttamente da Mick Schumacher.

Il Presidente del gruppo Renault Luca De Meo ha dichiarato: “La F.1 ha una vetrina mondiale e Alpine è un marchio che è cresciuto negli ultimi tempi in volume e il futuro sarà ancora più importante. Ma se guardo al WEC e penso a Le Mans e alle centinaia di migliaia di persone presenti, col loro cappellino Alpine, credo che sia una di quelle cose che fanno capire l’importanza dello sport sia dal punto di vista affettivo sia dal punto di vista tecnico con lo sviluppo di tecnologie he poi introduciamo sulle vetture di tutti i giorni”.

“Abbiamo affinato tutto quello che potevamo, ha detto Bruno Famin, Team Principal, non abbiamo trascurato nessun dettaglio e capito dove l’anno scorso avevamo dei problemi e siamo stati pronti a correggerli. Ma la F.1 è fatta di competizione e dettagli da curare, noi lo abbiamo fatto e siamo fiduciosi”

