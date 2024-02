Nuova Dacia Spring Electric: maggiore autonomia e potenza

(Adnkronos) – La nuova Dacia Spring Electric cambia completamente look. A partire dal suo lancio commerciale avvenuto nel 2021, la Dacia Spring è stata la terza auto elettrica più venduta ai privati nel 2022 e 2023. Nel mondo ne sono state consegnate oltre 140.000 unità. Un modello che ha incontrato i consensi del pubblico per via sella sua semplicità, accessibilità ed efficienza. I dati trasmessi tramite la connettività dell’auto dimostrano che i percorsi quotidiani effettuati in media dai possessori di una Spring sono di circa 37 km a una velocità di 37 km/h. Nel 75% dei casi, la ricarica avviene a domicilio. Uno stile più accattivante, la nuova identità del Marchio è evidente nell’adozione delle due fasce nere, una all’anteriore e l’altra al posteriore, elementi con finitura lucida e striature opache. Due strisce incorniciate dalla caratteristica firma luminosa a Y. Le luci diurne anteriori e quelle di posizione posteriori sono a LED. La rinnovata Spring Electric cambia radicalmente negli interni, il cruscotto digitale è completamente personalizzabile e ospita un display da 7 pollici, quello centrale è da 10” sugli allestimenti superiori. Anche colori e materiali nell’abitacolo sono stati rivisitati per una maggiore qualità, ridotta al minimo la varietà per il massimo contenimento dei costi. A seconda degli allestimenti varia la decorazione centrale del cruscotto: • Rosso Mattone per la Expression



• Lichen Kaki per la Extreme.



Maggiore potenza per l’unità elettrica che sprigiona 65 cavalli (48 kW). Una motorizzazione proposta a partire dal primo allestimento Expression oltre che sulla Extreme. La variante elettrica da 45 cavalli è disponibile unicamente sulla versione d’accesso alla gamma Spring. Grazie a un peso a vuoto di 984 kg nell’allestimento Extreme, la nuova Dacia Spring Electric è l’unica auto elettrica in Europa a non superare una tonnellata.

A parità di allestimento, il peso dell’auto aumenta di soli 6 kg (+0,6%) rispetto alla precedente versione nonostante l’aggiunta di nuovi elementi ADAS.

