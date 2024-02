Nuova Volkswagen Golf: partono le prevendite in Italia

(Adnkronos) – La nuova Volkswagen Golf è ordinabile in Italia. La compatta di successo festeggia il suo 50° compleanno. Si tratta di una delle auto di maggior successo al mondo, la Volkswagen Golf è stata venduta in oltre 37 milioni di unità. Sulla nuova generazione di Golf sono disponibili rinnovate tecnologie di propulsione e ADAS. La berlina e station sono riconoscibili per il frontale rivisto, impreziosito ora da fari a LED di nuova concezione esteticamente più accattivanti. Sulle varianti top di gamma, i proiettori IQ.Light Led Matrix incorporano un nuovo abbagliante ad alte prestazioni con una portata molto lunga. Per la prima volta su di un modello Volkswagen commercializzato in Europa, il logo nella griglia del radiatore è illuminato. Anche i gruppi ottici posteriori a LED IQ.Light 3D hanno un design completamente rivisto. Un nuovo sistema d’infotainment MIB4 dotato di un processore ancora più veloce e di un toschscreen indipendente da 12,9 pollici. I cursori touch per il controllo della temperatura e del volume sono ora illuminati. La strumentazione digitale di ultima generazione (Digital Cockpit Pro) sono di serie. Il volante multifunzione è dotato di pulsanti più facili e immediati da utilizzare e di assistente vocale IDA.

IDA consente di utilizzare il linguaggio naturale non solo per controllare l’impianto di climatizzazione, il telefono o il sistema di navigazione ma anche per accedere a informazioni online su qualsiasi argomento, dal volo di un aereo alle domande di cultura generale.

Sono disponibili sulla nuova Golf due motori turbo benzina da 115 e 150 cavalli con cambio manuale a 6 marce e due motori turbo benzina mild hybrid 48V 1.5 eTSI con cambio automatico doppia frizione DSG a 7 marce.

Per le alimentazioni diesel si aggiungono due efficienti turbodiesel 2.0 TDI SCR da 115 e 150 cavalli con DSG a 7 marce. Nel corso dei prossimi mesi verrà commercializzata anche una versione con alimentazione ibrida plug-in e autonomia in modalità completamente elettrica fino a 100 km. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)