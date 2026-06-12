Intesa globale pluriennale tra DXC Technology e Anthropic

(Adnkronos) – L’integrazione dei modelli linguistici di grandi dimensioni all’interno delle infrastrutture informatiche critiche rappresenta una delle principali direttrici di sviluppo per l’efficienza operativa dei grandi gruppi industriali e delle amministrazioni pubbliche. DXC Technology e Anthropic hanno annunciato la stipula di un’alleanza globale pluriennale volta a implementare i modelli di intelligenza artificiale Claude nei sistemi gestionali di aziende e governi. Attraverso questo accordo strategico, DXC Technology assume la qualifica di Global Premier partner all’interno del Claude Partner Network, con l’obiettivo di strutturare soluzioni specifiche per comparti industriali ad alta complessità regolatoria. L’operazione mobilita il potenziale di un’organizzazione che conta oltre 115.000 dipendenti distribuiti in 70 Paesi, focalizzandosi sull’applicazione pratica dell’intelligenza artificiale agentica.

La cooperazione si basa sui risultati operativi già registrati da DXC nell’impiego dei modelli di Anthropic per l’ottimizzazione dei propri processi interni. I modelli Claude sono stati infatti utilizzati come architettura di sviluppo primaria per la realizzazione di DXC OASIS, una piattaforma di orchestrazione nativa per i servizi gestiti lanciata sul mercato nell’aprile 2026 e attualmente attiva presso più di 50 clienti congiunti. I dati tecnici forniti dalle società indicano che l’adozione dei modelli algoritmici ha accelerato la distribuzione del software di una misura stimata in dieci volte, con oltre il 95% del codice sorgente generato dall’intelligenza artificiale prima della revisione e validazione umana. Questo approccio metodologico viene ora esteso ai sistemi dei clienti finali attraverso il protocollo denominato DXC Xponential, un modello operativo progettato per raccordare le risorse umane, i flussi di processo e le architetture computazionali.

Il nucleo operativo dell’accordo prevede la costituzione di un corpo specialistico di ingegneri selezionati all’interno della struttura di DXC, destinati a operare direttamente negli ambienti informatici dei clienti. Il personale tecnico completerà un percorso di formazione e certificazione della durata di 90 giorni presso l’Anthropic Partner Academy, ottenendo l’accesso quotidiano continuo alle risorse di Claude per la progettazione e la governance dei sistemi agentici. In merito alle implicazioni di questo modello di sviluppo, Paul Smith, Chief Commercial Officer di Anthropic, ha precisato: “DXC aiuta i più grandi istituti bancari, compagnie aeree, assicuratori e agenzie governative del mondo a implementare nuove tecnologie. Hanno testato Claude all’interno delle proprie operazioni prima di tutto, sotto gli stessi requisiti di sicurezza e conformità normativi che i loro clienti devono affrontare. Ora stiamo portando Claude all’interno di quegli ambienti insieme, settore per settore, con ingegneri che lo hanno già fatto in prima persona”.

La pianificazione iniziale delle attività commerciali e di sviluppo software si concentrerà su settori prioritari quali il comparto assicurativo, la sicurezza informatica e i servizi applicativi. Nel settore assicurativo verranno implementate soluzioni per la trasformazione dei sistemi centrali in linea con i modelli operativi delle singole compagnie. Nell’ambito dei servizi applicativi, la formula Modernization as a Service (MaaS) impiegherà l’intelligenza artificiale per l’analisi e il refactoring del codice legacy, riducendo i tempi di migrazione delle vecchie banche dati enterprise. Per la cybersicurezza, l’integrazione di un sotto-agente basato su Claude Security all’interno della piattaforma DXC OASIS consentirà ai centri operativi di sicurezza di automatizzare il rilevamento delle minacce.

Raul Fernandez, President e CEO di DXC Technology, ha delineato la rilevanza industriale dell’operazione: “Per più di cinquant’anni, DXC e le società da cui è nata hanno gestito i sistemi che fanno funzionare il mondo. Sappiamo cosa serve per operare in questi ambienti. Questa alleanza con Anthropic unisce fiducia ed esperienza con la tecnologia AI più avanzata disponibile e offre ai nostri clienti qualcosa che non possono ottenere altrove. Stiamo già utilizzando Claude all’interno delle nostre operazioni e nella nostra nuova piattaforma DXC OASIS. Ora stiamo scalando tale capacità direttamente nei sistemi tecnologici mission-critical che gestiamo per i nostri clienti. Questo è un momento decisivo per DXC e per l’industria”.

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